Радбез ООН ухвалив рішення по смерті Чуркіна

Члени РБ висловили співчуття родині дипломата.

Радбез ООН відреагував на смерть Чуркіна glavcom.ua

Члени Ради Безпеки висловили співчуття родині посла, уряду і народу Російської Федерації у зв'язку з кончиною постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна.

"Члени Ради Безпеки були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть 20 лютого 2017 року посла Віталія Чуркіна, видатного російського дипломата, постійного представника РФ при ООН", - наголошується в повідомленні.

Як зазначається в тексті, члени РБ "оплакують смерть посла, який понад 40 років перебував на російській дипломатичній службі, понад 10 років очолював російську місію при ООН, якому 21 лютого виповнилося б 65 років", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.