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Рада ЄС схвалила надання безвізового режиму Україні

11 травня в 11:32

Наступним етапом є підписання рішення про безвіз 17 травня.

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Міністри Євросоюзу схвалили безвізовий режим для України
siaivo / Depositphotos
Міністри сільського господарства країн Євросоюзу 11 травня схвалили надання безвізового режиму для України. Наступним етапом в отриманні візової лібералізації Україною буде підписання відповідного рішення головою Європарламенту і главою країни-голови ЄС.

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Раніше повідомлялося, що Рада послів Євросоюзу схвалила рішення з надання Україні безвізового режиму.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

Раніше Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України, досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.

ередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Євросоюз безвізовий Європа
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