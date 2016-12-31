Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію про припинення вогню в Сирії

Авторами резолюції виступили Росія та Туреччина.
Резолюція закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і опозицією.
У тексті також йдеться про необхідність якомога швидше організувати доставку гуманітарної допомоги по всій території Сирії.
Представник України в РБ ООН Володимир Єльченко, коментуючи проект резолюції, назвав встановлення довірливих відносин між сторонами конфлікту необхідною умовою дотримання режиму припинення вогню.
Україна проголосувала "за" резолюцію Ради Безпеки #ООН про припинення вогню в Сирії.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 грудня 2016 р.
Текст резолюції pic.twitter.com/gUEHliNfFf
Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.
Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.
Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".DT.UA , РИА Новости ,