Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію про припинення вогню в Сирії

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Авторами резолюції виступили Росія та Туреччина.

В ООН прийняли чергову резолюцію по Сирії

Рада Безпеки ООН в суботу, 31 грудня, підтримав проект резолюції про. За документ, авторами якого виступили Туреччина та Росія, проголосували всі 15 країн-членів РБ ООН.

Резолюція закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і опозицією.

У тексті також йдеться про необхідність якомога швидше організувати доставку гуманітарної допомоги по всій території Сирії.

Представник України в РБ ООН Володимир Єльченко, коментуючи проект резолюції, назвав встановлення довірливих відносин між сторонами конфлікту необхідною умовою дотримання режиму припинення вогню.

Україна проголосувала "за" резолюцію Ради Безпеки #ООН про припинення вогню в Сирії.



Текст резолюції pic.twitter.com/gUEHliNfFf — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 грудня 2016 р.

Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".