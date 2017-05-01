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Путін звільнив 12 високопоставлених генералів

1 травня в 19:10

Указом Путіна звільнені заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях за екстреного реагування МНС РФ.

Владимир Путин
Путін продовжує звільняти генералів
Сайт президента России
Своїм указом президент РФ Володимир Путін звільнив заступника глави МНС Володимира Артамонова і 12 високопоставлених генералів МВС, МНС і Слідчого комітету.

"Звільнити від займаної посади Артамонова Володимира Сергійовича, статс-секретаря — заступника міністра Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих", — йдеться в тексті указу, опублікованого на російському офіційному порталі правової інформації.

Також від посад звільнені заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях за екстреного реагування МНС Сергій Воронцов і директор департаменту наглядової діяльності та профілактичної роботи МНС Сергій Кададов.

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Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін підписав указ прозвільнення від посади начальника головного управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС РФ Віктора Нілова і ряду інших чиновників.

За матеріалами: DT.UA
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Теги МНС Путін Росія звільнення МВС
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