Путін звільнив 12 високопоставлених генералів

Указом Путіна звільнені заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях за екстреного реагування МНС РФ.

Путін продовжує звільняти генералів Сайт президента России

Своїм указом президент РФ Володимирзаступника глави МНС Володимира Артамонова і 12 високопоставлених генералів МВС, МНС і Слідчого комітету.

"Звільнити від займаної посади Артамонова Володимира Сергійовича, статс-секретаря — заступника міністра Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих", — йдеться в тексті указу, опублікованого на російському офіційному порталі правової інформації.

Також від посад звільнені заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях за екстреного реагування МНС Сергій Воронцов і директор департаменту наглядової діяльності та профілактичної роботи МНС Сергій Кададов.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін підписав указ прозвільнення від посади начальника головного управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС РФ Віктора Нілова і ряду інших чиновників.