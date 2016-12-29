Путін заявив про намір скоротити військову присутність Росії в Сирії

Проте РФ Росія буде "продовжувати далі надавати підтримку законному сирійському уряду в боротьбі з тероризмом", - сказав президент РФ.

Путін заявив, що Росія буде "продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом" сайт президента РФ

Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією міністерства оборони РФ скоротити військову присутність Росії в Сирії.

При цьому, Путін заявив, що Росія буде "продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом і далі надавати підтримку законному сирійському уряду в боротьбі з тероризмом".

"Безумовно, будемо виконувати домовленості, які були досягнуті, в тому числі з розвитку пункту базування російських збройних сил в Тартусі і на аеродромі Хмеймим", - сказав російський президент.

У четвер, 29 грудня, на зустрічі з Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що "в даний час сформовані всі передумови для припинення бойових дій на території Сирії, і налагодження прямого діалогу між урядом Сирії та опозиції".

Путін у четвер заявив, що влада Сирії і озброєна опозиція домовилися про припинення вогню.

Росія почала військову кампанію в Сирії восени 2015 року.

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