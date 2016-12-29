Топ Новини
<
>

Путін заявив про намір скоротити військову присутність Росії в Сирії

29 грудня в 14:51

Проте РФ Росія буде "продовжувати далі надавати підтримку законному сирійському уряду в боротьбі з тероризмом", - сказав президент РФ.

Путин
Путін заявив, що Росія буде "продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом"
сайт президента РФ
Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією міністерства оборони РФ скоротити військову присутність Росії в Сирії.

При цьому, Путін заявив, що Росія буде "продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом і далі надавати підтримку законному сирійському уряду в боротьбі з тероризмом".

"Безумовно, будемо виконувати домовленості, які були досягнуті, в тому числі з розвитку пункту базування російських збройних сил в Тартусі і на аеродромі Хмеймим", - сказав російський президент.

У четвер, 29 грудня, на зустрічі з Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що "в даний час сформовані всі передумови для припинення бойових дій на території Сирії, і налагодження прямого діалогу між урядом Сирії та опозиції".

Путін у четвер заявив, що влада Сирії і озброєна опозиція домовилися про припинення вогню.

Росія почала військову кампанію в Сирії восени 2015 року.

Читайте також: Туреччина виключає можливість мирного процесу в Сирії за президента Асада

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
Читайте також
Теги Росія Сирія Путін
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.89
EUR 27.97
Останні новини