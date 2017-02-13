Путін запросив Штайнмаєра в Росію - Der Spiegel

У Кремля склалися кращі відносини з новим президентом Німеччини, ніж з його попередником.

Путін чекає Штайнмаєра у Кремлі.

Президент Росії Володимир Путін запросив обраноговідвідати Росію "в будь-який зручний для нього час".

Про це повідомляє Der Spiegel, додаючи, що Кремль одним з перших привітав соціал-демократа з призначенням на найвищу посаду.

"Володимир Путін підтвердив зацікавленість в продовженні конструктивного діалога щодо актуальних двостороннього і міжнародного порядку денного", - йдеться в повідомленні Кремля.

Німецьке видання зауважує, що до середини березня президентом Німеччини буде лишатися Йоахім Гаук. З ним у Кремля відносини склалися не найкращі. В 2012 році Гаук скасував зустріч, на якій він разом з Путіним повинен був взяти участь у відкритті "Року Німеччини в Росії". Таким чином, за всі 5 років президенства Гаук так і не зустрівся з російським лідером.

У свою чергу, з Штайнмаєром Кремль дуже добре знайомий ще з часів соціал-демократичного уряду Герхарда Шрьодера. До того ж, деякі заяви Штайнмаєра на посаді голови німецького МЗС довподоби Москві. Приміром, нещодавно він розкритикував навчання НАТО у Східній Європі, назвавши їх "браканням зброєю".

Водночас, майбутній президент Німеччини підтримує збереження санкцій проти Росії до виконання Мінських угод. Він припускав поступове ослаблення тиску на Москву, якщо вона буде демонструвати певний успіх у імплементації документу.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко привітав "великого друга України" Штайнмаєра з обранням президентом ФРН. Він також висловив сподівання на "продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної".

Як повідомлялося, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмєр обраний новим президентом Німеччини. За його кандидатуру проголосувало 931 з 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.