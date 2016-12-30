Путін вирішив не висилати американських дипломатів з Росії

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Російська сторона не буде "створювати проблем для американських дипломатів", сказав Путін.

Путін вирішив "не створювати проблем для американських дипломатів"

Президент Росії Володимир Путін відмовився висилати американських дипломатів з Росії у відповідь на санкції США.

Він повідомив, що російська сторона не буде "створювати проблем для американських дипломатів". "Ми нікого не будемо висилати", — додав він.

У заяві президента Росії йдеться, що "нові недружні кроки йде адміністрації США" в Кремлі розцінюють "як провокаційні, спрямовані на подальший підрив російсько-американських відносин".

Подальші кроки "по відновленню російсько-американських відносин" російська адміністрація, за його словами, буде робити "виходячи з політики, яку буде проводити адміністрація президента Дональда Трампа".

Повідомлялося, що Лавров запропонував вислати з Росії 35 американських дипломатів.

Раніше в четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.