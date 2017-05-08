Путін використовує День перемоги як виправдання для свого режиму - WP

Російська влада присвоїла собі радянську роль у перемозі над нацизмом і вважає її виправданням для сьогоднішньої агресивної політики.

Путін маніпулює історією, щоб виправдати свою агресивну політику. ТАСС

в суші-барі пропонують спеціальний "рол Дня перемоги", вкритий чорною і червоною ікрою. Торгові центри наповнені кульками, чашками, футболками, капцями із зображенням помаранчево-чорної стрічки.

Про це пише Washington Post сьогодні, нагадуючи, що георгієвську стрічку, яку в Росії вважають символом патріотизму, носять ведучі телевізійних ток-шоу, сайти новин розміщують її на своїх головних сторінках, а білборди її зображенням закликають людей приєднатися до сьогоднішнього святкування перемоги над нацистською Німеччиною.

СРСР втратив більше 20 мільйонів людей у Другій світовій війні. Цілком вірогідно, що у кожного мешканця Росії предок воював чи загинув. І деяким росіянам не подобається спосіб, у який їхня країна відзначає цю пам'ятну дату.

"Це завжди було свято зі сльозами на очах, але тепер сліз немає, лишилися лише розваги і веселощі. Але причин веселитися немає"6 - сказав історик і журналіст Микола Сванідзе.

Видання пише, що цей помаранчево-чорний фестиваль у Росії організовується саме верхівкою влади. Радянська перемога в часи Другої світової війни зайняла центральну роль у зусиллях президента Володимира Путіна виставити свій режим як логічний наслідок історії країни.

З точки зору Кремля, порятунок світу від фашизму був не лише найбільшим досягненням СРСР. Він також дає основу для того, щоб Росія після Холодної війни зайняла роль супердержави у світовій геополітиці. І цю точку зору Путін підтверджує ядерними ракетами, які проїдуть по Червоній площі завтра вранці поруч з танками і іншим російським озброєнням в рамках святкового параду.

"Війна - одна з речей, яка легитимізує режим Путіна, який проголошує себе спадкоємцем перемоги, яка стала священною для росіян. І тому уряд ставить себе вище над будь-якою критикою", - сказав експерт московського "Центру Карнегі" Андрій Колесніков.

"Якщо ви критикуєте уряд, ви критикуєте Росію", - додав він.

Видання зауважує, що для всього світу російське вторгнення в Сирію і Україну - це прояв російського воєнного авантюризму. Але Кремль вважає, що він нібито рятує світ від фашизму і хаосу. А тому критикувати Росію за розв'язання війн сьогодні дорівнює критиці Радянського Союзу за порятунок світу від зла.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Дні пам'яті та примирення, які проводяться 8 і 9 травня, були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченої до 60-річчя закінчення Другої світової війни.