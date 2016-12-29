Путін: уряд Асада домовився з опозицією про припинення вогню в Сирії

Також була досягнута домовленість про готовність до початку мирних переговорів щодо сирійського врегулювання, заявив президент РФ.

Путін стверджує, що між урядом Асада і опозицією підписані три документи Агентство Анадолу

Президент РФ Володимир Путін заявив про нібито досягнення домовленостей з припинення вогню в Сирії і готовність розпочати мирні переговори.

"Тільки що прийшло повідомлення про те, що сьогодні кілька годин тому сталася подія, якої ми не просто довго чекали, але для наближення якого багато працювали. Підписано три документи. Перший документ між сирійським урядом і опозицією про припинення вогню на території Сирійської Арабської республіки. Другий документ - це комплекс заходів з контролю за режимом припинення вогню. І третій документ - заяву про готовність до початку мирних переговорів по сирійському врегулювання ", - сказав президент РФ Володимир Путін.

Домовленості про припинення вогню в Сирії крихкі, і вимагають особливої уваги і терпіння, заявив він. "Всі досягнуті домовленості, ми це з вами прекрасно розуміємо, що вони дуже крихкі, вони потребують особливої уваги і терпіння, професійного підходу до цих питань і постійного контакту з нашими партнерами", - сказав Путін у четвер на зустрічі з главами МЗС і Міноборони.

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