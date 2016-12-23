Путін сумнівається в необхідності розвитку в Росії "ядерної парасольки"

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Путін стверджує, що РФ повністю дотримується всіх домовленостей за кількістю носіїв і боєзарядів.

Треба зміцнювати бойовий потенціал стратегічних ядерних сил, насамперед за рахунок ракетних комплексів, сказав Путін

Президент Росії Володимир Путін назвав "сумнівною" ефективність програми по створенню "ядерної парасольки" в Росії. Про це заявив російський лідер на великій прес-конференції.

"Коли одна зі сторін (США – ред.) в односторонньому порядку вийшла з цього договору (за ПРО – ред.) і сказала, що вона буде створювати для себе антиядерний парасольку, то друга сторона або повинна створювати такий же парасольку, в чому ми не впевнені, чи потрібно це робити, маю на увазі поки сумнівну ефективність цієї програми", - сказав він.

Іншим способом вирішення цієї проблеми Путін назвав створення ефективних засобів подолання системи ПРО і удосконалення ударних комплексів.

"Ми просунулися далеко в цьому напрямі. Ми це робимо ефективно, але в рамках наших домовленостей. Хочу підкреслити, ми нічого не порушуємо, в тому числі СНО-3", - сказав він.

За його словами, РФ повністю дотримується всіх домовленостей за кількістю носіїв і боєзарядів.

"Треба зміцнювати бойовий потенціал стратегічних ядерних сил, насамперед за рахунок ракетних комплексів, здатних гарантовано долати існуючі і перспективні системи протиракетної оборони", - також заявив Путін.

"Зовсім нещодавно американські спостерігачі сиділи на наших ядерних заводах і дивилися, як виробляються ракетні ядерні заряди. Ніхто про це не забув? Ні? І замість того, щоб в такому режимі зберегти наші відносини, США вийшли з договору по ПРО", - додав Путін.

Варто відзначити, що Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що "США повинні значною мірою посилювати і розширювати свої ядерні можливості до того часу, поки світ не зрозуміє, що таке ядерні боєголовки". Пізніше представник Трампа Джейсон Міллер заявив, що коли обраний президент США Дональд Трамп говорив про важливість нарощування ядерного потенціалу Сполучених Штатів, він мав на увазі необхідність збереження режиму нерозповсюдження.