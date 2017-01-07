Путін пообіцяв новгородським рибалкам вдалий 2017-й рік

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Президенту Росії розповіли кілька цікавих рибальських історій. Путін теж не залишився в боргу.

Путін у Святвечір труїв з рибалками байки ТАСС

Російський президентзапевнив рибалок, що в 2017 році буде краще, ніж в 2016 році

"Упевнений, що в новому році буде краще, ніж в тому, який пройшов", - заявив він вна зустрічі з новгородськими рибалками.

Як повідомляє держагентство ТАСС, зустріч пройшла відразу після різдвяного богослужіння у Свято-Юрьевом монастирі, де були присутні Путін і рибалки. Вони познайомилися ще у вересні 2016 року, коли він разом з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим прогулювалися біля озера Ільмень.

На сьогоднішній зустрічі Путін поцікавився уловом своїх співрозмовників у минулому році. Вони зізналися, що він виявився меншим, ніж планувалося, через те, що озеро рано вкрилося кригою. Рибалки подякували Путіну за оперативне вирішення проблем, які обговорювалися на вересневій зустрічі. За їх словами, деякі доручення президента за її підсумками були виконані в лічені дні.

Президенту РФ розповіли кілька цікавих рибальських історій, також співрозмовники обговорили різні рецепти приготування юшки. Путіна позвали знову відвідати Ільмень - на цей раз його запросили на весняну риболовлю.

Нагадаємо, що 6 січня низка православних церков святкують Святвечір. Це одне з найурочистіших свят, що відзначається напередодні Різдва. За традицією, на Святвечір настає з першою зорею.