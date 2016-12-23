Путін похвалив керівництво Туреччини та Ірану за врегулювання ситуації в Алеппо

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Росія запропонувала майданчик в Астані для процесу політичного врегулювання кофликта в Сирії.

Путін похвалився роллю Росії в сирійській війні врегулювання ситуації у сирійському Алеппо.

"Величезну роль у врегулюванні ситуації в Алеппо зіграли президент Туреччини і керівництво Ірану. Не знаю, прозвучить це нескромно, але без нашої участі це було б неможливо. Це співробітництво у тристоронньому форматі зіграло величезну роль. Особливо на завершальному етапі без бойових дій ми виводили десятки тисяч людей, в тому числі збройні угруповання та їхні сім'ї. Близько 100 тисяч було виведено людей. Це найбільша міжнародна гуманітарна акція в світі", - заявив Путін на щорічній прес-конференції в Москві.

Від зазначив, що зараз необхідно перейти до процесу політичного врегулювання.

"Наступним етапом має бути угода про припинення вогню на всій території Сирії. І початок процесу політичного врегулювання. Ми запропонували майданчик в Астані. З цим згоден президент Асад, президент Назарбаєв погодився надати цю майданчик", - додав президент РФ.

Напередодні сирійські війська офіційно оголосили про взяття під повний контроль міста Алеппо, східна частина якого перебувала під контролем повстанців майже чотири роки.

Раніше представники ООН повідомляли про можливі розправи над мирними жителями з боку урядових військ при взятті районів Алеппо. Західні країни і ЗМІ звинувачували російську і сирійську авіацію в невибірковому застосуванні зброї, яка призводить до загибелі мирних жителів. Сирійські та російські влади називали такі повідомлення фальсифікаціями.

Головні факти про сирійської війні читайте у спецпроекті DT.UA"Що важливо знати про конфлікт в Сирії".