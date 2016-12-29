Путін підписав закон, який дозволяє бити і катувати ув'язнених

Співробітникам ФСВП у разі загрози для життя і здоров'я дозволили застосовувати фізичну силу і використовувати спецзасоби і вогнепальну зброю.

Слідом за "антитерористичними законами" президент Росії підписав "садистські закони" Сайт президента России

Президент Російської Федераціїпідписав закон, який регламентує застосування до ув'язнених фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї, повідомляє "РБК-Україна"

Так, заходи фізичного впливу до ув'язнених можуть бути застосовані в тому випадку, якщо їхні дії загрожуватимуть життю та здоров'ю співробітників Федеральної служби виконання покарань.

Співробітники кримінально-виконавчої системи можуть застосовувати до ув'язнених вогнепальну зброю, спецзасоби та фізичну силу "на територіях установ, що виконують покарання, слідчих ізоляторів, прилеглих до них територіях, на яких установлені режимні вимоги, на охоронюваних об'єктах кримінально-виконавчої системи".

Крім того, в законі є положення, за яким застосування до ув'язнених фізичної сили та спецзасобів, "за наявності можливості" повинно бути знято на відеокамеру.

Раніше відповідний законопроект, який у Держдуму РФ внесли в 2015 році, російські журналісти і правозахисники назвали "законом садистів".

7 липня президент РФ Володимир Путін підписав раніше затверджені Держдумою "антитерористичні" поправки в законодавство, відомі як "пакет Ірини Ярової". Затверджений документ передбачає введення ряду жорстких норм з метою "боротьби з тероризмом". Він неодноразово піддавався критиці з боку правозахисників.

Раніше видання Die Welt писало, що прийнятий в РФ "пакет законів Ярової" дозволяє спецслужбам вести тотальне стеження за населенням.