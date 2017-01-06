Путін не той, з ким Трамп може укласти виграшну для всіх угоду - Bloomberg

Видання пише, що дипломатія нагадує гру в шахи, але російський президент віддає перевагу іншому спорту.

Трампу доведеться зрозуміти, що Путін може дурити його. Yahoo!News

Переможець на виборах президента СШАмає рацію, коли думає, що в нього є велика можливість покращити відносини з Росією.

В часи роботи адміністрації Барака Обами вони скотилися до точки, в якій Москва втручається у американські вибри, а російські винищувачі постійно влаштовують провокації проти кораблів США. Американці набільш неприязно ставляться до росіян за останні 30 років. Трамп має змогу змінити це, уклавши угоду, яка зобов'яже Росію припинити кібервійну, співпрацювати у боротьбі проти "Ісламської держави" і покласти край розгортанню ракет з ядерними боєголовками середньої дальності польоту, які загрожують Європі.

"Використовуючи ділову термінологію, угода, яка досягне перелічених вище цілей в обмін на скасування санкції і інших обмежень, стала б виграшною для обох сторін", - йдеться в статті Bloomberg.

Але, на думку видання, така угода неможлива з Володимиром Путіним. Трамп може й хвалить його зараз, але, почавши роботу в Білому домі, він зрозумиє, що російський лідер не бачить світ так само, як і він. Колишній чиновник Центробанку РФ Сергій Алексаншенко наголошує, що російський президент не той, хто готовий укладати вигідні усім угоди. Він все ж хоче, щоб одна зі сторін програла.

"Путін - прихильник мислення в дусі гри з нульовим результатом" - сказав Алексашенко, додаючи, що вести справи з російським президентом можна лише демонструючи силу.

Але Трамп замість демонстрації своєї залізної волі почав задобрювати його. Нещодавно, коли Обама запровадив нові санкції проти Росії, майбутній американський президент знову похвалив Путіна за "розумну" відмову від відповіді. Трамп не перший американський лідер, який думає, що зможе налагодити відносини з Москвою. Джордж Буш-молодший теж говорив, що "відчув душу" Путіна і зрозумів, що з ним можна вести справи, але дуже швидко змінив свою думку. Адміністрація Барака Обами теж намагалася провести "перезавантаження" відносин з Кремлем, але марно. Спроба остаточно провалилася, коли Дмитро Медведєв поступився кріслом президента Росії Володимиру Путіну. Через два роки після цього Москва окупувала український Крим і вторглася на Схід України. Вона відправила ракети в Калінінград і влаштувала криваву бійню в Сирії, щоб підтримати режим Башара Асада.

"Трамп в Овальному кабінеті зрозуміє, що в дипломатії, на відміну від бізнеса, немає вищої влади для вирішення суперечок і забезпечення дотримання угод", - йдеться в статті.

Початок нової Холодної війни не в інтересах ні Росії, ні США. І не лише тому, що вона надто дорого буде коштувати, а й через ризик дуже швидко перетворитися на гарячий конфлікт. А така війна між ядерними державами дуже швидко може закінчитися програшем усіх. Часом Путіна порівнюють з гросмейстром, який грає у довгу гру. Якби це було правдою, то означало б, що дії Путіна цілісні і зважені. Та насправді російський президент - грає зовсім не в шахи. Він дзюдоїст, а отже робить ставну на тактику, а не на стратегію. Тож далекоглядне мислення не його метод.

Дзюдоїст Путін розуміє, що його позиції слабкі. Його економіка надто залежна від продажу нафти, а населення скорочується. Але в дзюдо маленький боєць може повалити великого, вибивши його з рівноваги. І саме це російський президент і робить, намагаючись дестабілізувати Захід пропагандою, кібератаками, гібридними військовими операціями і нагадуваннями про ядерну потужність.

"Навряд чи він припинить все це, тому що тиха і мирна Росія не буде вирізнятися на світовій арені", - пише Bloomberg.

Лідери в Європі вже звикли, що російський президент бреше їм мало не щодня. Питанням лишається, що Трамп зробить, коли зрозуміє, що Путін збрехав йому про щось дуже важливе. Не виключено, що він відреагує дуже емоційно, коли дізнається, що його віра в російського президента була обдурена і використана. А це криє в собі низку ризиків.

Тим часом, у Конгресі США пригрозили Трампу "рішучими заходами" у разі спроби скасувати санкції проти РФ. А видання National Interest припускало, що в разі повномасштабного наступу Росії проти України Трампу, вірогідно, доведеться обирати між дружбою з Путіним і іміджем сильного лідера. Тим часом, республіканець Джон Маккейн назвав "неприйнятними" наміри Трампа зблизитися з Росією. Він нагадав, що Путін - це колишній агент КДБ, якому не можна вірити. А остання спроба США перезавантажити відносини Росією закінчилися вторгненням російських військ в Україну і Сирію.