Путін написав Трампу листа про відносини між США і Росією - FT

Переможець на американських виборах і російський президент продовжують обмінюватися люб'язностями.

Путін написав листа Трампа. kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін написав листа, в якому висловив сподівання, що Москва і Вашингтон зможуть покращити відносини після інавгурації наступного американського президента 20 січня.

"Я сподіваюся, що ми зможемо, діючи конструктивно і прагматично, зробити реальні кроки для відновлення формату двосторонньої співпраці у різних сферах, так само як і перевести нашу співпрацю на міжнародній арені на новий рівень", - цитує лист Путін Financial Times.

Видання зауважує, що команда Трампа оприлюднила його після щорічної прес-конференції російського президента, під час якої він теж говорив про покращення американсько-російських відносин, коли нью-йоркський мільярдер увійде в Білий дім. Трамп похвалив Путіна, назвавши його лист "дуже хорошим". Все це сталося на тлі того, як обидва лідери висловилися за зміцнення ядерного арсеналу їхніх країн.

"Його думки надзвичайно правильні. Я сподіваюся, обидві сторони зможуть вдихнути в ці думки життя і нам не знадобиться алтернативний шлях", - сказав Трамп у заяві, яка містила переклад листа Путіна на англійську мову.

Переможцю президентської гонки в США також сподобалося, як під час прес-конференції російський президент розкритикував Демократичну патрію, яка, за його словами, ніяк не може змиритися зі своєю поразкою і тому "шукає зовнішні фактори, щоб звинуватити у власних невдачах".

Financial Times зауважує, що в тому, що лідери пишуть листи наступному президенту США до інавгурації немає нічого дивного. Таке траплялося і раніше. Але безпрецедентно те, що один з таких листів був оприлюднений.

Нещодавно журналісти CNN дізналися про поїздку радника Трампа до Москви і обговорення зняття санкцій проти РФ. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що Трамп не вплине на політику ЄС антиросійським санкцій. Могеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть здійснені Мінські угоди.