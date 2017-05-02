Путін і Трамп провели телефонну розмову

Сторони обговорили ситуацію в Сирії, КНДР і обговорили зустріч G20.

Путін і Трамп обговорили сирійську кризу

Президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили координацію дій двох країн у боротьбі з тероризмом у контексті Сирії, ситуацію навколо КНДР і можливість організації зустрічі в прив'язці до саміту G20 в початку липня, повідомила прес-служба Кремля.

"Обговорено ряд актуальних питань співробітництва двох країн, акцент зроблено на перспективу координації дій Росії і США в боротьбі з міжнародним тероризмом в контексті сирійської кризи", - наголошується в повідомленні.

Сторони домовилися активізувати діалог між главами МЗС з пошуку варіантів, що дозволяють закріпити режим припинення бойових дій, надати йому стійкість і контрольованість".

"Мета - створити передумови до запуску реального процесу врегулювання в Сирії. ... Також обговорено небезпечна ситуація на Корейському півострові. ... Умовлено налагодити спільну роботу, орієнтовану на дипломатичні розв'язки щодо комплексного врегулювання проблеми", - заявили у Кремлі.

Також сторони "висловилися ... на користь організації особистої зустрічі в прив'язці до засідання саміту Групи двадцяти 7-8 липня в Гамбурзі".

Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 12 квітня Росія в черговий раз ветировала проект резолюції з розслідування хімічної атаки в Сирії.

Нагадаємо, 7 квітня з військових кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії в провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.