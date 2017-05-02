Путін і Трамп провели телефонну розмову

Сторони обговорили ситуацію в Сирії, КНДР і обговорили зустріч G20.
"Обговорено ряд актуальних питань співробітництва двох країн, акцент зроблено на перспективу координації дій Росії і США в боротьбі з міжнародним тероризмом в контексті сирійської кризи", - наголошується в повідомленні.
Сторони домовилися активізувати діалог між главами МЗС з пошуку варіантів, що дозволяють закріпити режим припинення бойових дій, надати йому стійкість і контрольованість".
"Мета - створити передумови до запуску реального процесу врегулювання в Сирії. ... Також обговорено небезпечна ситуація на Корейському півострові. ... Умовлено налагодити спільну роботу, орієнтовану на дипломатичні розв'язки щодо комплексного врегулювання проблеми", - заявили у Кремлі.
Також сторони "висловилися ... на користь організації особистої зустрічі в прив'язці до засідання саміту Групи двадцяти 7-8 липня в Гамбурзі".
Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 12 квітня Росія в черговий раз ветировала проект резолюції з розслідування хімічної атаки в Сирії.
Нагадаємо, 7 квітня з військових кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії в провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.DT.UA