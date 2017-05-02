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Путін і Трамп поговорять по телефону другого травня

2 травня в 08:55

Президенти, швидше за все, обговорять війну в Сирії.

Путин Трамп
Трамп переговорить з Путіним на тему підтримки Асада
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і російський президент Володимир Путін проведуть телефонну розмову другого травня. Найбільш вірогідною темою переговорів двох світових лідерів буде війна в Сирії, повідомляється на сайті Білого дому.

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Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 12 квітня Росія у черговий раз ветировала проект резолюції з розслідування хімічної атаки в Сирії.

Нагадаємо, 7 квітня з кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії у провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.

Світові лідери підтримали дії США, їх засудили лише Росія, Іран і Північна Корея.

Перед цим Франція ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з застосуванням хімічної зброї в Сирії, але проект резолюції був у черговий раз заблокований Росією.

Читайте про політичні наслідки американської акції в Сирії в статті Олексія Коваля "Трамп пориває з доктриною невтручання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія Росія Трамп Путін США
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