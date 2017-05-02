Путін і Трамп поговорять по телефону другого травня

Президенти, швидше за все, обговорять війну в Сирії.
Нагадаємо, 7 квітня з кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії у провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.
Світові лідери підтримали дії США, їх засудили лише Росія, Іран і Північна Корея.
Перед цим Франція ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з застосуванням хімічної зброї в Сирії, але проект резолюції був у черговий раз заблокований Росією.
Читайте про політичні наслідки американської акції в Сирії в статті Олексія Коваля "Трамп пориває з доктриною невтручання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA