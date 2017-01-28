Путін і Трамп обговорили по телефону боротьбу з міжнародним тероризмом – МЗС РФ

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Питання зняття санкцій не обговорювалося.

Путін і Трамп обговорили міжнародну обстановку

Під час телефонної розмови президенти Росії Володимир Путін і США Дональд Трамп висловилися за об'єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою – міжнародним тероризмом, повідомляє МЗС Росії на своїй сторінці в Facebook.

"Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому ІДІЛ та інших терористичних угрупувань у Сирії", - повідомили в міністерстві.

За даними МЗС РФ, сторони обговорили також стан справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова. Порушені також основні аспекти кризи на Україні.

"Сторони домовились налагодити партнерську співпрацю по всім цим та іншим напрямами. Підкреслювалася важливість відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків між діловими колами двох країн, що могло б додатково стимулювати поступальний і сталий розвиток двосторонніх відносин", - повідомили в МЗС РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що з президентом РФ Володимиром Путіним не знайомий, але сподівається налагодити з ним відносини.