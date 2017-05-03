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Путін і Ердоган домовилися зняти всі торгові обмеження крім помідорів

3 травня в 18:41

Торгова війна з Анкарою коштувала Москві 1,3-1,5 млрд доларів. При цьому Анкара зуміла переорієнтувати експортні потоки.

Путин Эрдоган
Путін і Ердоган залишили питання помідорів відкритим
Сайт президента России
Росія і Туреччина домовилися про зняття всіх взаємних торговельних обмежень, крім заборони на імпорт турецьких томатів, заявив на прес-конференції президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з Реджепом Тайіпом Ердоганом в Сочі.

"Ви спитали, коли можна буде говорити про те, що обмеження, що виникли деякий час назад, зняті: про це можемо сказати сьогодні. Ми домовилися про комплексне вирішення всіх цих проблем, пов'язаних з обмеженнями", - сказав Путін.

Проте він повідомив, що заборона на ввезення в РФ турецьких томатів буде скасована після того, як російські виробники окуплять інвестиції, зроблені після закриттям ринку.

Відносини між Росією і Туреччиною загострилися після того, як 24 листопада 2015 року турецькі винищувачі ліквідували порушив повітряний простір країни російський літак Су-24,  який залетів в повітряний простір Туреччини після бомбивих ударів на прикордонні райони Сирії. Уряд РФ ввів заборону на ввезення таких продуктів з Туреччини: частини тушок і субпродукти курей домашніх, заморожені, частини тушок і субпродукти індиків, заморожені, томати, цибуля, капуста, огірки, гвоздики, апельсини, виноград, яблука, груші, абрикоси, сливи, суниця, а також сіль. У середині 2016 року відносини почали налагоджуватися

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За даними російських експертів, торгова війна з Анкарою коштувала Москві 1,3-1,5 млрд доларів, а російські споживачі втратили можливість купувати дешеві турецькі овочі.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги Туреччина торговий томат
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