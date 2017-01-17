Проти автора віршів на підтримку України в РФ порушили справу про екстремізм

На думку слідчих, вірш є принизливим для російського народу.

В Орловській області проти автора віршів на підтримку України порушили справу про екстремізм pixabay.com

В Орловській області РФ порушено кримінальну справу про екстремізм проти колишнього вчителя німецької мови середньої школи Олександра Бывшєва, який опублікував в соціальній мережі вірш на підтримку України.

"Сьогодні об 11 ранку в мою квартиру прийшли троє співробітників Центру протидії екстремізму і пред'явили постанову про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 282 КК РФ "Збудження ненависті або ворожнечі". Звинувачення пов'язано з моїм віршем "На незалежність України", яке я опублікував 22 лютого 2015 року на своїй сторінці "ВКонтакте". На думку слідчих, вірш є принизливим для російського народу, хоча на мій погляд, він абсолютно нешкідливий", — розповів Бившєв "Новой газете".

Він додав, що кримінальну справу було порушено ще 30 вересня 2016 року.

"Три години йшли слідчі дії, потім слідчі вилучили в якості речових доказів мій ноутбук і всі носії", — сказав Бившєв.

Раніше повідомлялося, що журналіста Микола Семена в незаконно окупованому Росією українському Криму звинуватили в екстремізмі за нібито підрив територіальної цілісності РФ, за що йому тепер загрожує до п'яти років трюми.

Нагадаємо, оприлюднений на сайті Федеральної служби РФ з фінансового моніторингу 12 липня "Перелік організацій і фізичних осіб", щодо яких є відомості про їх причетність до екстремістської діяльності або тероризму", включає в себе цілий ряд громадських організацій, громадських активістів, політичних в'язнів і журналістів Кримського півострова.