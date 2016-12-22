Прокуратура Туреччини з'ясовує, чому вбивцю російського посла не взяли живим

Вважається, що правоохоронці вбили Алтинташа після того, як їм здалося, що він намагається витягти бомбу з-за спини.

На заклик прибулих поліцейських здатися поліцейських Алтынташ відповів вогнем

Генеральна прокуратура Анкари розслідує обставини вбивства російського посла Андрія Карлова і намагається з'ясувати, чи можна було взяти вбивцю живим.

До слідства залучена група фахівців з 120 чоловік.

На поточний момент детально вивчаються отримані від служби безпеки кадри. З відео випливає, що Мевлют Мерт Алтинташ після пострілів в Карлова відійшов углиб залу і почав по одному зривати і кидати на підлогу експонати виставкового залу.

На заклик прибулих поліцейських здатися Алтинташ відповів вогнем. Потім, сховавшись за однією з перегородок, продовжив стріляти в поліцейських.

Бійці спецназу, які згодом прибули на місце події, поранили його спочатку в обидва стегна, потім у коліна. Встановлено, що Алтинташ впав, але продовжував стріляти. На команду "здавайся" він відповів - "ви не візьмете міни живим".

Вважається, що він був убитий правоохоронцями, коли вони припустили, що Алтинташ намагався витягти бомбу з-за спини.

На відкритті художньої виставки в Анкарі у понеділок, 19 грудня, поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Він вигукнув "Аллах акбар" і вимовив фразу з назвою сирійського міста Алеппо. Вбивця загинув під час перестрілки з поліцейськими.

Вбивство російського посла сталося через декілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і через російські бомбардування Алеппо, найбільшого міста Сирії.

Після цього турецька поліція взяла під посилену охорону російське посольство в Туреччині. Будівлі охороняють сили спецназу. Крім того, під посиленою охороною перебуває також генеральне консульство РФ у Стамбулі.

Однак, як вважає надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Сергій Корсунський, вбивство російського посла не спричинить політичних наслідків.