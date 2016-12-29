Прокуратура Ізраїлю завела на Нетаньяху кримінальну справу – ЗМІ

Прем'єра підозрюють у хабарництві.

На Нетаньяху завели справу Prime Minister of Israel / Flickr

Генеральний прокурор Ізраїлю дозволив розслідування кримінальної справи стосовно прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, повідомляє The Independent з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними видання, прем'єр буде викликатися для дачі свідчень за звинуваченням у шахрайстві та хабарництві у вигляді "пожертвувань" з боку бізнесменів. Також, звинувачення підозрює прем'єра в порушеннях при закупівлі підводних човнів з Німеччини.

Нетаньяху всі звинувачення заперечує.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дорікнув державного секретаря США Джона Керрі у проголошенні "антиізраїльською" мови.