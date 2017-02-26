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Прокуратура Франції звинувачує поплічника Ле-Пен у видачі незаконної позики

26 лютого в 10:15

Формально компанія бізнесмена Фредеріка Шатійона всього лише надає партії "Національний фронт" PR-послуги.

Ле Пен
Ще один поплічник Ле-Пен потрапив у поле зору французької прокуратури
Прокуратура Франції висунула попередні звинувачення проти поплічника кандидата в президенти країни Марін Ле-Пен, бізнесмена Фредеріка Шатійона.

Бізнесмена підозрюють у наданні право-популістській партії "Національний фронт", лідером якої є Ле-Пен, незаконної позики. При цьому формально Шатійон очолював компанію з надання партії Ле-Пен PR-послуг.

У партії "Національний фронт" категорично заперечують свою причетність до махінацій. А сама Марін Ле-Пен назвала звинувачення політично мотивованими.

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Раніше повідомлялося, що французька поліція провела допити охоронця та начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.

Нагадаємо, 20 лютого французька поліція провела обшук у штаб-квартирі право-популістської партії "Національний фронт" в Парижі, яку очолює кандидат у президенти Франції Марін Ле-Пен.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги Ле-Пен партії Фронт Франція бізнес прокуратура звинувачення
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