Прокуратура Франції звинувачує поплічника Ле-Пен у видачі незаконної позики

Формально компанія бізнесмена Фредеріка Шатійона всього лише надає партії "Національний фронт" PR-послуги.
Бізнесмена підозрюють у наданні право-популістській партії "Національний фронт", лідером якої є Ле-Пен, незаконної позики. При цьому формально Шатійон очолював компанію з надання партії Ле-Пен PR-послуг.
У партії "Національний фронт" категорично заперечують свою причетність до махінацій. А сама Марін Ле-Пен назвала звинувачення політично мотивованими.
Раніше повідомлялося, що французька поліція провела допити охоронця та начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.
Нагадаємо, 20 лютого французька поліція провела обшук у штаб-квартирі право-популістської партії "Національний фронт" в Парижі, яку очолює кандидат у президенти Франції Марін Ле-Пен.Русская служба Би-би-си