Притулок у Німеччині попросили 136 турків з дипломатичними паспортами - BBC

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Анкара просить Берлін не давати притулок військовим.

Турецькі дипломати і їхні родини просять притулку в Німеччині. Flickr/Michał Dubrawski

уточнюють, що 136 турецьких громадян з дипломатичними паспортами попросили про притулок за період з серпня 2016 року до січня 2017-го.

Як повідомляє BBC, Анкара підозрює, що серед них військові офіцери, які несуть службу на військових базах НАТО в Німеччині. Тож турецька сторона просить Берлін не давати притулок військовим через їхню можливу причетність до спробу державного перевороту, яка сталася в липні 2016-го.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини не уточнює особи турків, які попросили дозволу лишитися в країні. BBC уточнює, що не лише дипломати володіють дипломатичними паспортами, а й члени їхніх сімей. Наразі також не відомо, чи надав Берлін притулок хоч комусь з них.

Тим часом, у Греції двоє турецьких військових попросили дозволу лишитися. Відомо, що вони спецпризначенці і брали участь у спробі повалення влади президента Раджепа Таїпа Ердогана. Грецька поліція затримала турецьких військових після того, як вони подали прохання про притулок в прикордонному місті Орестіада. Минулого місяця суд Греції відмовив задовольняти запит Туреччина на екстрадицію інших шести турецьких солдатів, які втекли з країни після провалу перевороту.

У січні повідомлялося, що у Німеччині 40 військових з Туреччини попросили політичний притулок. Повідомлення про прохання турецьких військових з'явилися перед візитом канцлера Ангели Меркель в Туреччину.

Нагадаємо, що через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи.

Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.