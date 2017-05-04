При вибуху на шахті в Ірані загинуло 35 гірників

Десятки шахтарів заблоковані на глибині майже 2 кілометри.

Вибух на шахті забрав життя 35 гірників

В результаті вибуху на вугільній шахті в Ірані загинули як мінімум 35 осіб, десятки гірників заблоковані на глибині 1,8 км. Постраждали близько 30 осіб.

Вибух стався в середу на вугільній шахті "Заместане Юрт" поблизу міста Азадшахр в північно-східній іранській провінції Голестан, пише Reuters з посиланням на владу провінції. За попередніми даними вибухнув метан, концентрація якого перевищила допустимі норми.

До рятувальної операції залучили елітне іранське військове підрозділ "Корпус вартових ісламської революції".

Нагадаємо, що на початку березня під час вибуху на шахті № 10 "Степова" у селі Глухів Сокальського району Львівської області загинули вісім осіб.