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При вибуху на шахті в Ірані загинуло 35 гірників

4 травня в 02:30

Десятки шахтарів заблоковані на глибині майже 2 кілометри.

взрыв
Вибух на шахті забрав життя 35 гірників
В результаті вибуху на вугільній шахті в Ірані загинули як мінімум 35 осіб, десятки гірників заблоковані на глибині 1,8 км. Постраждали близько 30 осіб.

Вибух стався в середу на вугільній шахті "Заместане Юрт" поблизу міста Азадшахр в північно-східній іранській провінції Голестан, пише Reuters з посиланням на владу провінції. За попередніми даними вибухнув метан, концентрація якого перевищила допустимі норми.

До рятувальної операції залучили елітне іранське військове підрозділ "Корпус вартових ісламської революції".

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Нагадаємо, що на початку березня під час вибуху на шахті № 10 "Степова" у селі Глухів Сокальського району Львівської області загинули вісім осіб.

За матеріалами: DT.UA
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