Президент Венесуели назвав дії парламенту "спробою державного перевороту"

Лідер фракції правлячої партії країни Ектор Родрігес закликав ввести адміністративну і кримінальну відповідальність для депутатів-путчистів, які вимагали визнати Мадуро президентом, який залишив пост.

Ніколас Мадуро, вилітаючи в Нікарагуа, пообіцяв залишитися з народом, який обрав його

Президент Венесуелиназвав "маніфестом змовників" ухвалене парламентом країни (Національною асамблеєю) рішення про визнання його президентом, який залишив пост, повідомляє видання La Nacion

"Я - президент Боліваріанської Республіки Венесуела, голова держави і голова уряду, обраний народом, і я залишуся з народом", - повідомив Мадуро перед вильотом в Нікарагуа з міжнародного аеропорту імені Сімона Болівара в Майкетії.

Ніколас Мадуро наполягав на версії "маніфесту змовників" і закликав своїх послідовників і поплічників дати жорстку відповідь на "провокацію "правих" у парламенті, які підпорядковуються посольству США в Каракасі".

Він також закликав віце-президента Венесуели Тарека Ель-Айссамі вжити заходів щодо планів уряду по дестабілізації ситуації в країні і "не залишати безкарним порушення Конституції і неповагу до закону й конституційного порядку".

Раніше представники правлячої партії країни звернулися до Верховного суду Венесуели для визнання недійсним рішення парламенту країни про визнання президента Ніколаса Мадуро таким, який залишив свій пост.

"Ми не можемо дозволити, щоб божевілля продовжувало бути способом політичного впливу", - зазначив керівник фракції правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели Ектор Родрігес.

Він також зажадав адміністративної та кримінальної відповідальності для опозиційних депутатів-путчистів.

Станом на вівторок, 10 січня, президент Венесуели Ніколас Мадуро досяг більшої половини свого шестирічного президентського терміну, що анулює будь-яку можливість проведення дострокових президентських виборів. Конституція Венесуели свідчить, що в разі відставки або смерті президента протягом останніх двох років правління, його обов'язки протягом цих років повинен виконувати віце-президент.

Венесуела переживає найтяжку економічну кризу. У країні відбуваються регулярні відключення води і світла, не вистачає продуктів харчування та ліків. МВФ оцінює річну інфляцію в країні в 500%, називаючи її найбільшою у світі.

Проте сам президент каже, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівій адміністрації.