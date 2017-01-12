Президент Таджикистану призначив свого 29-річного сина мером Душанбе

Син керівника Таджикистану до останнього часу займався корупцією в країні. Отримав нову посаду.

Замість другої людини в офіційній ієрархії Таджикистану керувати столицею буде син Емомалі Рахмона ASIA-Plus

Президент Таджикистанусвоїм указом призначив старшого сина Рустама Емомалі виконуючим обов'язки мера Душанбе.

Як повідомляє місцеве видання ASIA-Plus, 64-річний Махмадсаїд Убайдуллоєв, беззмінний мер Душанбе протягом останніх 19 років, відправлений у відставку. Також зняті з посад усі його заступники та голови столичних районів. При цьому Убайдуллоєв як голова верхньої палати парламенту Таджикистану з 2000 року є другою особою в державі.

До сьогоднішнього дня 29-річний Рустам Емомалі очолював Агентство з госфінконтролю і боротьби з корупцією. Він є наймолодшим генералом в центральноазіатських деспотіях. Закінчив Таджицький національний університет за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", був слухачем курсів Дипакадемії при МЗС РФ, одружений, має трьох дітей.

Емомалі Рахмон беззмінно керує Таджикистаном з 1992 року, вже четвертий термін поспіль. У жовтні 2016 року парламент країни одноголосно проголосувала за присвоєння Рахмону статусу засновника незалежного Таджикистану. А рік тому, в грудні 2015-го Рахмона проголосили довічним лідером таджиків, прописавши це в законі "Про засновника миру і національної єдності - лідера нації", який передбачає для нього гарантію необмежених прав і недоторканності після відходу з поста президента.