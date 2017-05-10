Президент США звільнив директора ФБР



Глава ФБР відправлений у відставку за нездатність ефективно очолювати бюро.

Главу ФБР відправили у відставку Facebook/James Comey

Білий дім опублікував повідомлення, згідно з яким Трамп звільнив Комі за рекомендацією заступника генерального прокурора Роду Розенстина і генерального прокурора Джеффа Сешнса. У заяві Білого дому наголошується, що "пошук кандидатури на посаду нового директора ФБР почнеться негайно".

Сам президент США повідомив, що звільнив главу ФБР через те, що той "не здатний ефективно очолювати бюро".

"Хоча я дуже вдячний за те, що ви поінформували мене тричі при різних обставинах, що я не перебуваю під слідством, проте я не згоден з оцінкою міністерства юстиції, що ви не здатні ефективно очолювати бюро", - повідомив Трамп в листі Комі.

Раніше повідомлялося, що "президент Дональд Трамп поінформував директора ФБР Джеймса Комі, що термін його повноважень закінчився, і він йде зі своєї посади".

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.