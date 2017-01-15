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Президент Сербії погрожує застосувати армію проти Косово

15 січня в 17:29

Сербія намагалася отруїти в Косово придбаний на Росії поїзд з написами "Косово – це Сербія" і тепер загрожує армією.

Поезд Сербия Косово
Сербія намагалася відправити у Косово куплений на Росії пропагандистський поїзд
inserbia.info
Президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив про готовність направити в Косово армію для захисту етнічних сербів.

"Якщо вони будуть вбивати сербів, то так", - сказав він, відповідаючи на питання, чи готова Сербія готова послати свою армію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Ніколіч зробив цю заяву після засідання Ради національної безпеки, яке відбулося в Генеральному штабі армії Сербії. Президент підкреслив, що не хоче конфлікту, однак за конституцією зобов'язаний захищати своїх громадян.

Напередодні на кордоні з Косово був зупинений поїзд, який відправився з Белграда. Придбаний на Росії потяг зовні був розмальований фразою "Косово – це Сербія" 21 мовою, а всередині - зображеннями сербських монастирів і церков. Таким чином Сербія збиралася відновити залізничне сполучення, перерване 18 років тому.

Прем'єр-міністр Сербії Александар Вучич заявив, що він вирішив зупинити поїзд, щоб уникнути конфлікту. Прем'єр-міністр Косово Іса Мустафа вітав це рішення.

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Косово, населене переважно мусульманами-албанцями, оголосило про свою незалежність у 2008 році, майже через десять років після закінчення кровопролитної війни з Сербією. В даний час незалежність визнали США і велика частина країн ЄС.

За матеріалами: DT.UA
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