Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Сербія намагалася отруїти в Косово придбаний на Росії поїзд з написами "Косово – це Сербія" і тепер загрожує армією.

Сербія намагалася відправити у Косово куплений на Росії пропагандистський поїзд inserbia.info

заявив про готовність направити в Косово армію для захисту етнічних сербів.

"Якщо вони будуть вбивати сербів, то так", - сказав він, відповідаючи на питання, чи готова Сербія готова послати свою армію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Ніколіч зробив цю заяву після засідання Ради національної безпеки, яке відбулося в Генеральному штабі армії Сербії. Президент підкреслив, що не хоче конфлікту, однак за конституцією зобов'язаний захищати своїх громадян.

Напередодні на кордоні з Косово був зупинений поїзд, який відправився з Белграда. Придбаний на Росії потяг зовні був розмальований фразою "Косово – це Сербія" 21 мовою, а всередині - зображеннями сербських монастирів і церков. Таким чином Сербія збиралася відновити залізничне сполучення, перерване 18 років тому.

Прем'єр-міністр Сербії Александар Вучич заявив, що він вирішив зупинити поїзд, щоб уникнути конфлікту. Прем'єр-міністр Косово Іса Мустафа вітав це рішення.

Косово, населене переважно мусульманами-албанцями, оголосило про свою незалежність у 2008 році, майже через десять років після закінчення кровопролитної війни з Сербією. В даний час незалежність визнали США і велика частина країн ЄС.