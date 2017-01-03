Президент Південної Кореї відмовляється давати свідчення в суді

Слухання можуть пройти і без участі Пак, у разі якщо південнокорейський президент не з'явиться на другому засіданні.

Пак Кин Хе відмовляється давати свідчення в суді

ПрезидентПак Кин Хе сьогодні, 3 січня, відмовилася давати свідчення, що змусило Конституційний суд відкласти початок усних слухань.

Після відмови Пак, суд поінформував її про перенесення дачі свідчень на четвер, 5 січня, коли деякі з її нинішніх і колишніх помічників також будуть допитані судом, передає Associated Press.

У суді також заявили, що не можуть змусити Пак відвідувати слухання, які відповідно до закону можуть пройти і без її участі, у разі якщо вона не з'явиться на другому засіданні.

Раніше Пак Кин Хе заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови.

Антиурядові акції тривають в Республіці Кореї вже кілька тижнів. Пак Кин Хе опинилася в центрі великого скандалу. За даними слідства, президент перебувала під сильним впливом своєї подруги Цой Сун Силь, яка, не займаючи офіційної посади при главі держави, правила її тексти промов, мала доступ до секретних документів і отримувала мільйони доларів на діяльність некомерційних організацій, які витрачала на особисте збагачення. Сама Цой Сун Силь зараз перебуває під арештом. Незважаючи на те, що Пак Кин Хе неодноразово приносила вибачення, рейтинг президента серед виборців, згідно з опитуваннями, не перевищує 5%.

Детальніше про політичну кризу в Південній Кореї читайте у статті Віктора Каспрука "Чи приведуть протести у Південній Кореї до "Паккинхегейту"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".