Президент Молдови має намір провести референдум про статус Придністров'я

Додон вважає, питання придністровського врегулювання не повинно бути різних позицій.

Додон готовий оголосити референдум по Придністров'ю Flickr/Jurnalul Bucurestiului

Президент Молдови Ігор Додон має намір винести на референдум питання про статус невизнаної "Придністровської молдавської республіки (ПМР, Придністров'я).

"Вважаю, що з питання придністровського врегулювання не повинно бути різних позицій на рівні президента, парламенту і уряду. Реінтеграція країни — це аспект національного значення", — сказав Додон на прес-конференції 24 січня, повідомляє РИА "Новости".

"Рішення має бути спільним, прийняте більшістю населення шляхом референдуму", — зазначив Додон.

Він уточнив, що готовий ініціювати такий референдум в рамках своїх повноважень. Терміни прийняття такого рішення в повідомленні не уточнюються.

Нагадаємо, що 4 січня відбулася перша з 2008 року зустріч президента Молдови з керівництвом ПМР, яке представляв глава невизнаної республіки Вадим Красносельський.