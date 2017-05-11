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Президент Косова розпустив парламент

11 травня в 00:39

Парламентські вибори в республіці відбудуться на рік раніше, ніж планувалося.

Хашим Тачи
Хашим Тачі ініціював дострокові вибори в Косово
wikipedia.org
Президент Республіки Косово Хашим Тачі у середу, 10 травня, підписав указ про розпуск парламенту, після того, як депутати висловили вотум недовіри уряду, передає "Європейська правда".

В указі сказано, що він вступає в силу в день його підписання.

Дострокові вибори до Асамблеї Косова мають бути проведені не раніше ніж через 30 і не пізніше ніж через 45 днів після розпуску парламенту.

Чергові парламентські вибори мали відбутися через рік.

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Президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Асамблеї Косова
Європейська правда

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Нагадаємо, 10 травня Асамблея Косова висловила вотум недовіри уряду Іси Мустафи. Опозиційні партії звинувачують прем'єр-міністра в нездатності виконати свою програму і забезпечити виконання важливих для країни законів.

За матеріалами: Європейська правда
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Теги Косово Тачі парламент
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