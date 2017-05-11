Президент Косова розпустив парламент

Парламентські вибори в республіці відбудуться на рік раніше, ніж планувалося.

Хашим Тачі ініціював дострокові вибори в Косово wikipedia.org

ПрезидентХашим Тачі у середу, 10 травня, підписав указ про розпуск парламенту, після того, як депутати висловили вотум недовіри уряду, передає "Європейська правда".

В указі сказано, що він вступає в силу в день його підписання.

Дострокові вибори до Асамблеї Косова мають бути проведені не раніше ніж через 30 і не пізніше ніж через 45 днів після розпуску парламенту.

Чергові парламентські вибори мали відбутися через рік.

Президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Асамблеї Косова Європейська правда

Нагадаємо, 10 травня Асамблея Косова висловила вотум недовіри уряду Іси Мустафи. Опозиційні партії звинувачують прем'єр-міністра в нездатності виконати свою програму і забезпечити виконання важливих для країни законів.