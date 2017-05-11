Президент Косова розпустив парламент

Парламентські вибори в республіці відбудуться на рік раніше, ніж планувалося.
В указі сказано, що він вступає в силу в день його підписання.
Дострокові вибори до Асамблеї Косова мають бути проведені не раніше ніж через 30 і не пізніше ніж через 45 днів після розпуску парламенту.
Чергові парламентські вибори мали відбутися через рік.
Нагадаємо, 10 травня Асамблея Косова висловила вотум недовіри уряду Іси Мустафи. Опозиційні партії звинувачують прем'єр-міністра в нездатності виконати свою програму і забезпечити виконання важливих для країни законів.Європейська правда