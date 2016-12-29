Президент Філіппін пообіцяв викидати корупціонерів з гелікоптера

За словами Родріго Дутерте, він вже викидав з гелікоптера злочинців, і в разі необхідності зможе повторити. Тим не менш спікер президента Філіппін вважає його розповідь про боротьбу зі злочинністю "міською легендою".

Президент Філіппін пообіцяв викидати корумпованих чиновників з гелікоптера

Президент Філіппінрозповів про те, що буде скидати корумпованих чиновників з гелікоптера. За словами Дутерте, він робив це раніше і не побоїться повторити знову, повідомляє Reuters

Політик розповів про те, як одного разу викинув з гелікоптера громадянина Китаю, якого підозрювали у зґвалтуванні і вбивстві. При цьому точні дані про те, коли і де саме стався інцидент, про який говорить Дутерте, відсутні.

"Якщо ви корумповані, я доставлю вас на гелікоптері до Маніли і скину вниз. Я вже робив це раніше, чому б не зробити це знову?" – зазначив президент, виступаючи перед постраждалими від тайфуну жителями Філіппін.

Тим не менш в інтерв'ю для каналу ABS-CBN він ухилився від прямої відповіді на питання про викидання людини з гелікоптера.

"Викинути людину з гелікоптера?", - запитав Дутерте, - "якщо це виявиться правдою, я не потуратиму такому".

Спікер президента Філіппін Ернесто Абелья раніше припустив, що ця історія – одна з так званих "міських легенд".

Дутерте неодноразово заявляв про те, що ті вбивства, які він робив раніше, були частиною поліцейських операцій, тож вбиті були злочинцями, а не підозрюваними. За його словами, шістьом затриманим минулого тижня торговцям метамфетаміном дуже пощастило, що його не було в місті.

"Їм пощастило, що мене не було в Манілі в той час. Якщо б я дізнався, я б точно їх убив", - сказав він.

Деякі сенатори попередили президента, що він ризикує отримати імпічмент за підсумками своїх заяв.

Як повідомлялося раніше, Дутерте має намір продовжити жорстку політику боротьби з наркоманією в країні.

"Гітлер знищив три мільйони євреїв. У нас є три мільйони наркоманів. Я був би щасливий вбити їх", - заявив Дутерте.