Президент Філіппін пообіцяв вбивати чиновників-наркоторговців

Родріго Дутерте вже склав список з 5-10 тисяч "синів повій", яким обіцяє проблеми в найближчому майбутньому.

Родріго Дутерте продовжує шокувати цивілізований світ theguardian.com

Президент Філіппінпообіцяв вбивати державних службовців, поліцейських і мерів міст, яких він підозрює у причетності до торгівлі наркотиками.

Як пише The Independent, відвертий лідер вже склав "нарко-терористичний список", який містить від 5 до 10 тисяч прізвищ.

"Пошукай своє ім'я в нарко-списку. Син повії, якщо там є твоє ім'я, у тебе проблеми, я тебе вб'ю", - заявив Дутерте.

За даними видання, одна людина з цього списку вже була вбита в перестрілці з поліцією. Мера одного з міст у провінції Магінданао застрелили в ході операції по боротьбі з наркотиками в жовтні минулого року.

Раніше повідомлялося, що Дутерте має намір продовжити жорстку політику боротьби з наркоманією в країні. "Гітлер знищив три мільйони євреїв. У нас є три мільйони наркоманів. Я був би щасливий вбити їх", - заявив Дутерте.