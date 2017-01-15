"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Філіппіни вже переживали тривалі періоди військової диктатури. Новий президент країни обґрунтовує воєнний стан боротьбою з наркотиками.

Шанувальник Путіна обґрунтував військову диктатуру боротьбою з наркотиками сайт Кремля

Президент Філіппіндопустив введення воєнного стану в країні, якщо проблема наркотиків стане "дуже небезпечною", повідомляє агентство Reuters . Всього місяць тому він категорично заперечував такий крок.

"Ніхто не може мене зупинити", - сказав він, звертаючись до Верховного суду і парламенту.

Президент Філіппін в черговий раз поклявся захищати країну від усіх загроз, в тому числі від наркотиків, які, за його даними, вживають близько 4 мільйонів чоловік.

Дутерте, який прийшов до влади в середині минулого року, зробив жорстоку боротьбу з наркотиками центральною темою діяльність своєї адміністрації. З липня 2016 року в результаті поліцейських операцій і діяльності "дружинників" були вбиті понад 6 тис. людей, більше 1 млн чоловік були арештовані.

Філіппіни з початку 1970-х років пережили десятиліття військового становища, і спогади про рух з метою відновлення демократії і захисту прав людини залишаються свіжими у спогадах багатьох громадян.

Раніше повідомлялося, що Дутерте має намір продовжити жорстку політику боротьби з наркоманією в країні. "Гітлер знищив три мільйони євреїв. У нас є три мільйони наркоманів. Я був би щасливий вбити їх", - заявив Дутерте.