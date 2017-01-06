Президент Чехії розкритикував свою країну за боротьбу з пропагандою Росії

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Земан вважає, що викриття вигадок і брехні - це "державна цензура".

Земану не подобається, що його країна створила підрозділ для боротьби з пропагандою. Miloš Zeman/Facebook

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми проросійськими поглядами, розкритикував міністерство внутрішніх справ своєї країни за

Як повідомляє EUObserver, чеський президент вважає, що поява такого підрозділу - це запровадження "державної цензури" і "поліції думок".

Прага вирігшила створити антипропагандистський підрозділ через страх, що Росія намагається впливати на громадську думку в Чехії щодо членства в ЄС і НАТО за допомогою пропаганди і маріонеткових груп. Москва також підтримує екстримістів і популістів в країні.

Міністр внутрішніх справ Мілан Хованец пояснював, що підрозділ з боротьби проти пропаганди буде складатися із 20 службовців. Вони будуть спростовувати неправдиву інформацію в інтернеті, а також будуть проводити підготовку чиновників, щоб вони могли протистояти спробам вплинути на них за допомогою дезінформації.

Раніше видання New York Times писало, що російські "тролі" атакують Фінляндію, намагаючись утримати її подалі від НАТО.

"Тролі наповнюють інформаційний простір такою великою кількістю теорій змов, що навіть притомні розумні люди божеволіють", - каже дослідник організації "Фінські сили оборони" Сара Янтунен.

Видання The Times також писало, що інтернет-тролі Путіна намагалися спровокувати паніку в Україні і США, розповсюджуючи вигадані історії в мережі.