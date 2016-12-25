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Президент Чехії побажав співвітчизникам "небезпечного життя" у новому році

25 грудня в 17:16

За словами Мілоша Земана, той, хто не бере участь у боях, не зможе здобути перемог.

Милош Земан (Miloš Zeman)
Президент Чехії вирішив привітати жителів країни нестандартно
Президент Чехії Мілош Земан побажав співгромадянам нового, повного небезпек і ризиків життя в прийдешньому році. Земан дав інтерв'ю радіо Frekvence 1, повідомляє видання Lidovky.

Президент закликав людей до життя, повного ризиків, битв і перемог. За словами Земана, бажати всім здоров'я, щастя та довгих років життя було б "трохи банально і досить нудно".

"Ви знаєте, шановні слухачі, чого б мені хотілося вам побажати? Небезпечного життя. Тому що, якщо ви не будете брати участь у битвах, то не зможете перемогти. Я бажаю вам успіхів", - сказав президент.

Він також додав, що офіційне новорічне привітання народу Чехії запише в замку Лани, де 2 січня прийме прем'єр-міністра Богуслава Соботку.

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Мілош Земан останнім часом робив заяви, які суперечать навіть інтересам власної країни. Наприклад, влітку президент Чехії закликав провести в країні референдум про членство в ЄС і в НАТО. Однак уряд відкинув ці його заклики. Сам чеський президент не має повноважень ініціювати такі референдуми.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Земан Чехія
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