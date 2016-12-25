Президент Чехії побажав співвітчизникам "небезпечного життя" у новому році

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами Мілоша Земана, той, хто не бере участь у боях, не зможе здобути перемог.

Президент Чехії вирішив привітати жителів країни нестандартно

Президент Чехіїпобажав співгромадянам нового, повного небезпек і ризиків життя в прийдешньому році. Земан дав інтерв'ю радіо Frekvence 1, повідомляє видання Lidovky

Президент закликав людей до життя, повного ризиків, битв і перемог. За словами Земана, бажати всім здоров'я, щастя та довгих років життя було б "трохи банально і досить нудно".

"Ви знаєте, шановні слухачі, чого б мені хотілося вам побажати? Небезпечного життя. Тому що, якщо ви не будете брати участь у битвах, то не зможете перемогти. Я бажаю вам успіхів", - сказав президент.

Він також додав, що офіційне новорічне привітання народу Чехії запише в замку Лани, де 2 січня прийме прем'єр-міністра Богуслава Соботку.

Мілош Земан останнім часом робив заяви, які суперечать навіть інтересам власної країни. Наприклад, влітку президент Чехії закликав провести в країні референдум про членство в ЄС і в НАТО. Однак уряд відкинув ці його заклики. Сам чеський президент не має повноважень ініціювати такі референдуми.