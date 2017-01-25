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Президент Болгарії розпустив парламент

25 січня в 00:58

Дострокові вибори до Народних Зборів відбудуться в березні.

Румен Радев
Після інавгурації Радєв підписав указ про розпуск Народних Зборів
Delfi.lt
Президент Болгарії Румен Радєв у вівторок, 24 січня, підписав указ про розпуск парламенту і проведення позачергових виборів депутатів Народного Зборів, передає "Укрінформ"

У прес-службі президента уточнили, що парламент припинить роботу 27 січня, а дострокові вибори відбудуться 26 березня.

Крім того, Радєв призначив Огняна Стефана Герджикова керівником службового уряду, яке працюватиме до проведення дострокових виборів, формування парламентської більшості та затвердження нового складу уряду.

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Напередодні в Болгарії відбулася інавгурація соціаліста Румена Радєва, який виграв президентські вибори в листопаді минулого року.

Раніше в статті для DT.UA експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Костянтин Федоренко писав, що новообраний президент Болгарії, соціаліст Румен Радєв не збирається кардинально змінювати зовнішньополітичний курс своєї країни.

Детальніше про результати і наслідки президентських виборів у Болгарії читайте у статті Костянтина Федоренко "Болгарія: (не)проросійський вибір" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Болгарія вибори парламент Радєв
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