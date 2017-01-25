Президент Болгарії розпустив парламент

Дострокові вибори до Народних Зборів відбудуться в березні.

Після інавгурації Радєв підписав указ про розпуск Народних Зборів Delfi.lt

Президент Болгаріїу вівторок, 24 січня, підписав указ про розпуск парламенту і проведення позачергових виборів депутатів Народного Зборів, передає "Укрінформ"

У прес-службі президента уточнили, що парламент припинить роботу 27 січня, а дострокові вибори відбудуться 26 березня.

Крім того, Радєв призначив Огняна Стефана Герджикова керівником службового уряду, яке працюватиме до проведення дострокових виборів, формування парламентської більшості та затвердження нового складу уряду.

Напередодні в Болгарії відбулася інавгурація соціаліста Румена Радєва, який виграв президентські вибори в листопаді минулого року.

Раніше в статті для DT.UA експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Костянтин Федоренко писав, що новообраний президент Болгарії, соціаліст Румен Радєв не збирається кардинально змінювати зовнішньополітичний курс своєї країни.

Детальніше про результати і наслідки президентських виборів у Болгарії читайте у статті Костянтина Федоренко "Болгарія: (не)проросійський вибір" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".