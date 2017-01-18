Прес-корпус США написав відкритого листа Трампу

Американські журналісти пообіцяли детально стежити за роботою нового уряду та не надавати слова тим чиновникам, які відверто спотворюють правду.

Американський прес-корпус написав відкритого листа Трампу bank.gov.ua

Американський прес-корпус написав за кілька днів до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа відкритого листа із поясненнями того, як журналісти бачать відносини між адміністрацією президента та журналістами корпусу.

"За останні кілька днів з'являлися повідомлення про те, що ваш прес-секретар розглядає можливість вигнати ЗМІ з Білого дому. Це та модель поведінки, яка прослідковувалась протягом усієї вашої передвиборчої кампанії", - йдеться у листі.

Журналісти нагадали Трампу, як він відмовляв деяким виданням у доступі до його кампанії, погрожував їм судовими позовами та ображав у Twitter окремих журналістів. Автори листа також зазначили, що хоча Конституція захищає свободу преси, але вона не диктує, як президент повинен виконати цей припис.

Прес-корпус пообіцяв детально стежити за роботою нового уряду, не надавати слова тим чиновникам, які відверто спотворюють правду та самим вирішувати, коли давати спікерам та заступникам Трампа можливість говорити "off the record" ("не під запис" — ред.).

"Якщо ви думаєте, що можете закрити двері перед носом у журналістів, які не погоджуються з вашими правилами - подивіться на написане вище", - додано у листі.

В прес-корпусі також мають намір об'єднатися та встановити для себе "більш високі стандарти роботи, ніж будь-коли раніше.

"Ми граємо в довгу гру. При кращому сценарії, ви будете на цій роботі протягом восьми років. Ми були тут з моменту заснування республіки, і наша роль в цій великій демократії була ратифікована і зміцнена", - йдеться у відкритому листі.

Наприкінці вони побажали обраному президенту насолодитися його інавгурацією.

Раніше повідомлялось, що Адміністрація Дональда Трампа розглядає план "виселення" акредитованих журналістів з Білого дому в інше приміщення