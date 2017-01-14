Прем'єр Польщі привітала американських солдатів у Польщі

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США розмістять у Польщі понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки. Голова уряду сподівається, що це підвищить безпеку.

Польща вітає прибуття американських солдатів Польське радіо

Голова польського уряду Беата Шидло побажала, які прибули до країни, доброго перебування в Польщі.

Під час церемонії у місті Жаґань поблизу польсько-німецького кордону Шидло заявила, що прибуття військових з "найкращої і найсильнішої армії світу" – це важливий день для Польщі і для Європи.

За її словами, присутність солдатів 3-ї Бронетанкової бригади Бойової групи США вписується в стратегію уряду гарантувати безпеку полякам.

"Присутність американських військ тут, у Польщі – це черговий крок реалізації стратегії, яку прийняв уряд партії Право і справедливість, – укріплення безпеки Польщі, укріплення безпеки нашого регіону. Цю стратегію ми реалізуємо в турботі за майбутнє нашої батьківщини і наших громадян", – заявила Шидло.

6 січня в німецькому порту Bremerhaven почалася розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі. Бригадна бойова група США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.

Американські бригади будуть знаходиться в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, що є відповіддю на агресію Росії в Україні.