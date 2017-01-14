Прем'єр Польщі привітала американських солдатів у Польщі

США розмістять у Польщі понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки. Голова уряду сподівається, що це підвищить безпеку.
Під час церемонії у місті Жаґань поблизу польсько-німецького кордону Шидло заявила, що прибуття військових з "найкращої і найсильнішої армії світу" – це важливий день для Польщі і для Європи.
За її словами, присутність солдатів 3-ї Бронетанкової бригади Бойової групи США вписується в стратегію уряду гарантувати безпеку полякам.
"Присутність американських військ тут, у Польщі – це черговий крок реалізації стратегії, яку прийняв уряд партії Право і справедливість, – укріплення безпеки Польщі, укріплення безпеки нашого регіону. Цю стратегію ми реалізуємо в турботі за майбутнє нашої батьківщини і наших громадян", – заявила Шидло.
6 січня в німецькому порту Bremerhaven почалася розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі. Бригадна бойова група США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.
Американські бригади будуть знаходиться в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, що є відповіддю на агресію Росії в Україні.Польське радіо