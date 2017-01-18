Прем'єр Молдови прокоментував намір Додона розірвати асоціацію з ЄС

Додон пообіцяв Путіну розірвати угоду ЄС. Прем'єр-міністр Молдови різко відповів президенту країни.

Прем'єр Молдови рекомендував президенту країни припинити прокремлівську риторику і діяти в рамках своїх обмежених повноважень Noi.md

Прем'єр-міністр Молдовиназвав "політичною риторикою" заяву президента країни Ігоря Додона про намір розірвати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

В інтерв'ю Associated Press Філіп заявив, що конституція Молдови не дозволяє президенту "оголошувати або приймати такі рішення" і рекомендував Додону діяти виключно в рамках своїх повноважень.

"Навпаки, ми прискоримо виконання взятих на себе зобов'язань", - заявив Філіп, підкресливши, що Угода про асоціацію є частиною стратегічного курсу країни.

Напередодні президент Молдови Ігор Додон під час поїздки до Москви до російського президента Володимира Путіна заявив, що Молдова може анулювати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. "Я неодноразово виступав проти підписання Угоди про асоціацію з ЄС. На мій погляд, ця Угода не принесла Молдові ніяких позитивних результатів. Якщо після наступних парламентських виборів Партія соціалістів отримає більшість у законодавчому органі, я готовий підтримати ініціативу про анулювання асоціації з Євросоюзом", - сказав Додон.