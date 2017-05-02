Прем'єр-міністр Чехії хоче розпустити уряд вже цього тижня

Відставка пов'язана з підозрілою професійною діяльністю міністра фінансів країни.
Сьогодні прем'єр Чехії провів прес-конференцію, під час якої пояснив, що відставка уряду пов'язана з діяльністю першого віце-прем'єра, міністра фінансів країни Андрія Бабіша. Його підозрюють у фінансових махінаціях.
"Я готовий повідомити президенту про відставку, припускаю, вже цього тижня", - повідомив журналістам Соботка.
За словами Богуслава Соботки, він не може нести відповідальність за уряд, в якому міністра фінансів підозрюють у фінансових махінаціях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що напередодні президентських і парламентських виборів уряд Соботки зіткнувся з проблемою повільного зростання зарплат в Чехії. З одного боку уряд хоче зберегти приплив робочої сили, якої в країні не вистачає, а з іншого - підвищити зарплати, щоб схилити на свій бік виборців.Європейська правда