Прем'єр-міністр Чехії хоче розпустити уряд вже цього тижня

Відставка пов'язана з підозрілою професійною діяльністю міністра фінансів країни.

Соботка заявив про відставку свого уряду

Богуслав Соботка має намір протягом тижня подати президентові країни Мілошу Земану прохання про відставку кабінету міністрів, повідомляють Ceske Noviny.

Сьогодні прем'єр Чехії провів прес-конференцію, під час якої пояснив, що відставка уряду пов'язана з діяльністю першого віце-прем'єра, міністра фінансів країни Андрія Бабіша. Його підозрюють у фінансових махінаціях.

"Я готовий повідомити президенту про відставку, припускаю, вже цього тижня", - повідомив журналістам Соботка.

За словами Богуслава Соботки, він не може нести відповідальність за уряд, в якому міністра фінансів підозрюють у фінансових махінаціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що напередодні президентських і парламентських виборів уряд Соботки зіткнувся з проблемою повільного зростання зарплат в Чехії. З одного боку уряд хоче зберегти приплив робочої сили, якої в країні не вистачає, а з іншого - підвищити зарплати, щоб схилити на свій бік виборців.