Прем'єр Косово відповів на погрози Сербії: косовські серби наші громадяни

Він також зазначає, що всі питання між країнами мають вирішуватись лише за допомогою діалогу.

Прем’єр Косово заявив, що готовий сам захищати сербів у своїй країні Википедия

Прем'єр-міністр Косово Іса Мустафа відповів президенту Сербії на загрози застосовувати армію для захисту сербів в Косово. Про це повідомляє " Європейська правда" з посиланням на RTK. Мустафа вважає, що провокації і конфлікти між Косово та Сербією мають залишитись в минулому.

"Косовські серби є повноправними громадянами нашої республіки. Їм не потрібен захист Белграда і стіни, які будуть їх розділяти від інших громадян, тому що вони не знаходяться в небезпеці, і не будуть під загрозою. Те, що нам потрібно, - це діалог і спільна роботу по створенню європейської точки зору", - заявив прем'єр.

Раніше повідомлялось, що президент Сербії Томіслав Ніколіч погрожував застосувати армію проти Косово для захисту етнічних сербів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Ніколіч зробив цю заяву після засідання Ради національної безпеки, яке відбулося в Генеральному штабі армії Сербії. Президент підкреслив, що не хоче конфлікту, однак за конституцією зобов'язаний захищати своїх громадян.

Напередодні на кордоні з Косово був зупинений поїзд, який відправився з Белграда. Придбаний на Росії потяг зовні був розмальований фразою "Косово – це Сербія" 21 мовою, а всередині - зображеннями сербських монастирів і церков. Таким чином Сербія збиралася відновити залізничне сполучення, перерване 18 років тому.