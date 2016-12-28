Прем'єр Іраку анонсував швидке звільнення країни від ІДІЛ

Іракська влада дивиться на проблему більш оптимістично, ніж її американські союзники.

В Іраку заявили, що переможуть ІДІЛ за три місяці Iraqi News

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді вважає, що вже через три місяці бойовики ІДІЛ будуть повністю вибиті з цієї країни.

зокрема, аль-Абаді прокоментував заяву керівника міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ, яку очолюють американці. Командувач заявляв, що борьа з ІДІЛ в Сирії та Іраку розтягнеться ще на 2 роки. "Американці були занадто песимістичними. Вони говорили про дуже довгому періоді часу, однак видатні успіхи, досягнуті нашими героїчними воїнами, скоротили його. Я передбачаю, що в Іраку це (боротьба з ІДІЛ – ред) займе три місяці", - сказав іракський прем'єр, повідомляє Reuters.

Також повідомляється, що останнім часом операція по його звільненню іракського міста Мосул ведеться повільніше, щоб уникнути жертв серед цивільних осіб, більшість з яких відмовилися евакуюватися.

Раніше в ООН прогнозували, що кількість біженців з Мосула в ході військової операції досягне 700 тисяч людей, яким необхідно забезпечити тимчасовий притулок, харчування і водопостачання.

20 жовтня іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на іракське місто Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.