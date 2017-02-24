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Прем'єр Естонії нагадав про російську окупацію Криму і частини Грузії у промові до дня незалежності

24 лютого в 13:16

При цьому прем'єр нагадав про дружнє ставлення до всіх сусідів країни.

Эстония. Флаг
Під час дня незалежності в Естонії згадали про окупацію Криму і частини Грузії
Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас під час своєї промови до дня незалежності Естонії нагадав про російську окупацію Криму і частини Грузії, російський контингент в Молдові та участь Росії в ситуації в Донбасі. Ратас вважає, що усе це є серйозними проблемами для НАТО, які доведеться вирішувати, повідомляє естонське видання err.ee.

При цьому Ратас зазначив, що НАТО, як і сама Естонія, є миролюбним і хоче дружити з усіма сусідами. Однак прем'єр вважає, що необхідно реагувати на виклики.

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер запропонував розширити санкції проти Росії в разі погіршення ситуації в Донбасі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Естонія Росія НАТО Крим
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