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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

При цьому прем'єр нагадав про дружнє ставлення до всіх сусідів країни.

Під час дня незалежності в Естонії згадали про окупацію Криму і частини Грузії

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас під час своєї промови до дня незалежності Естонії нагадав про російську окупацію Криму і частини Грузії, російський контингент в Молдові та участь Росії в ситуації в Донбасі. Ратас вважає, що усе це є серйозними проблемами для НАТО, які доведеться вирішувати, повідомляє естонське видання err.ee

При цьому Ратас зазначив, що НАТО, як і сама Естонія, є миролюбним і хоче дружити з усіма сусідами. Однак прем'єр вважає, що необхідно реагувати на виклики.