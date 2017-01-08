Прем'єр Британії обіцяє почати Brexit до кінця березня

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Мей у найближчі тижні оголосить деталі процесу і позицію Лондона.

Мей запевнила, що не затягує процес виходу з ЄС. Number 10/Flickr

не збирається затягувати з процесом виходу з ЄС і скористається статтею 50 Лісабонської угоди щонайпизніше до кінця березня.

Про це, як повідомляє BBС, сказала прем'єр-міністр Тереза Мей. Процес переговорів з ЄС про нові двосторонні відносини почнеться в квітні. За словами Мей, головне завдання її уряду - це "добитися якомога кращої угоди в питанні торговельних відносин з Євросоюзом". При цьому вона додала, що неможливо зберегти "шматочки" членства в організації.

Видання нагадує, що впродовж останніх тижнів в британському суспільстві були активні дебати про природу Brexit і чи обов'язково відмова від вільного руху громадян ЄС на території Британії буде означати втрату доступу до єдиного європейського ринку. Колишній посол Бритації в ЄС сер Айван Роджерс звинуватив уряд в "затягуванні" процесу Brexit.

Але Мей з ним не згодна. Вона наголошує, що процес тривалі роздуми уряду - це нормально, зважаючи на складність проблеми.

"Часто люди говорять так, ніби ми залишаємо ЄС, але хочемо залишити якісь шматочки членства. Ми йдемо. Ми залишаємо організацію і не збираємося бути членом ЄС більше. Питання в тому, які відносини Великобританії мати з ЄС за його межами", - наголосила вона.

За її словами, саме це британці проголосували на референдумі 23 червня 2016 року. При цьому вона пообіцяла, що скористається статтею 50 не пізніше кінця березня. Мей також пообіцяла, що впродовж найближчих тижнів виступить з промовою, в якій розкаже про всі деталі.

Раніше видання Financial Times писало, що Мей взяла курс на відмову Британії від єдиного ринку ЄС. Мей сказала, що вона хоче дати "британським компаніям максимальну свободу торгівлі і доступ до єдиного ринку", але не ціною вільного пересування чи підпорядкування суддям у Люксембурзі.