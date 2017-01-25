Представником США в ООН стане Ніккі Хейлі

Сенат США затвердив кандидатуру, запропоновану президентом, Трампу залишилося тільки підписати указ.

Сенат США підтримав Хейлі як кандидата в постпреди в ООН flickr.com

Постійним представником США при ООН стане Ніккі Хейлі, кандидатуру якої запропонував президент Сполучених штатів Дональд Трамп. На цій посаді вона змінить Саманту Пауер.

У вівторок, 24 січня, у другій половині дня , кандидатура Хейлі була затверджена більшістю голосів у Сенаті США. Тепер Трампу залишилося підписати відповідний указ, а самій Хейлі – прийняти присягу, повідомляє "Укрінформ".

У 2004-2011 рр. Хейлі була членом палати представників в Південній Кароліні від Республіканської партії. Потім стала губернатором цього штату. На республіканських праймеріз 2016 року Хейлі підтримувала кандидатуру Марко Рубіо. Крім того, вона критикувала Трампа за його заклики заборонити імміграцію з мусульманських країн, однак згодом заявила, що "ніколи не відчувала до нього неприязні".

Раніше Хейлі не виключила розширення санкцій США проти Росії у разі невиконання Кремлем взятих на себе зобов'язань.

"Ми повинні показати росіянам незадоволення тим, що відбувається в Україні, у Криму, а також ситуацією в Сирії", – заявила Хейлі під час слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин у середу, 18 січня. Хейлі підкреслила, що аннексований Крим є невід'ємною частиною України.

"Ми повинні підкреслити це дуже чітко", – зазначила вона.

"Те, що ми бачимо в Україні та Криму викликає велике занепокоєння. Оскільки, на мій погляд, Росія намагається переконатися, що може вторгнутися куди забажає, і продовжує втручатися", – додала Хейлі.

Коментуючи озвучені Трампом наміри пом'якшити санкції проти Росії, політик висловила переконання, що для цього "Росія повинна продемонструвати позитивні кроки".

При цьому Хейлі не виключила розширення діючих санкцій та посилення тиску на Кремль у разі загострення відносин.

Детальніше про кадрову політику Трампа та склад його майбутньої адміністрації читайте в матеріалі Олега Белоколоса й Олександра Хари "Новий кабінет Трампа: командна стратегія або какофонія впливів?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".



