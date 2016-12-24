Правозахисники заявили про нові бомбардування в Алеппо

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Є інформація про загиблих, серед яких діти.

В Алеппо знову бомбили Zouhir_AlShimale / Twitter

Сирійська обсерваторія з прав людини (Лондон) повідомила про відновлення повітряних авіаударів в районі Алеппо, про повний контроль над яким оголосила урядова армія Сирії.

Є інформація про шість жертв, серед яких і діти.А державне телебачення Сирії повідомило про трьох загиблих, пише Reuters, не уточнюючи, хто саме завдав авіудари. Вони були нанесені у п'ятницю, 23 грудня і припали на південь і захід Алеппо.

22 грудня сирійська армія заявила про повному контролі міста Алеппо. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, зі східної частини міста евакуювали близько 30 тис. осіб. Настання сірійських військ на східну частину міста різко критикували ООН і західні уряди через численних жертв серед цивільного населення.

Як повідомлялося раніше, в сирійському місті Алеппо досягнуто перемир'я між урядовими військами президента Сирії Башара Асада і ополченцями, що воюють проти його режиму, але евакуація цивільних осіб і повстанців відкладається з невідомих причин. У четвер, 15 грудня, евакуація почалася, але була зірвана через обстріл урядовими військами гуманітарного конвою.

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю, 9 грудня, більшістю голосів підтримала підготовлений Канадою проект резолюції щодо негайного припинення вогню в Сирії.

Представники сирійської армії заявили про те, що операція по поверненню контролю над Алеппо знаходиться в завершальній стадії. Східна частина міста Алеппо перебувала під контролем повстанців сирійської опозиції впродовж чотирьох років.

Тим не менш сирійська опозиція готова продовжувати боротьбу проти Асада навіть після втрати Алеппо. Опозиціонери зазначають факт важливості Алеппо, але визнають, що в разі втрати міста у них є й інші не менш важливі населені пункти.

Раніше у зв'язку з бойовими діями, східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині Алеппо розбомблені всі лікарні, дефіцит їжі, питної води і медикаментів.

Детальніше про сирійську війну читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".