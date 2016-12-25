Правоохоронці Тунісу затримали п'ятьох вербувальників ісламістів

У країні проходять акції протесту проти повернення ісламістів з гарячих точок назад в Туніс. Тунісці категорично проти "сомалізації країни".

Правоохоронці провели операцію із затримання вербувальників ісламістів Elaph

Поліцейськіпід час проведення операції затримали п'ятьох підозрюваних у наборі молодих ісламістів, яких згодом планували відправляти у гарячі точки планети. Операція пройшла в неділю, 25 грудня, повідомляє Deutsche Welle

Затримання вербувальників сталося в столиці країни - місті Тунісі, повідомляє інформаційне агентство AFP із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Тунісу. За даними відомства, підозрюваних затримали в північній частині міста Тунісу. Вік затриманих коливається в межах від 25 до 40 років.

Головний підозрюваний в теракті в Берліні також родом з Тунісу. Напередодні поліція країни взяла під варту трьох осіб, які контактували з Амрі. Один з них його племінник.

Спецслужби Тунісу ведуть спостереження за 800 екстремістами, які повернулися в країну з таких країн, як Лівія, Сирія, Ірак. Національне товариство співробітників внутрішньої безпеки країни в неділю виступило із закликом до влади вжити "надзвичайних заходів" через повернення більшості ісламістів на батьківщину і загрози "сомалізації країни".

За даними ООН, близько п'яти тисяч тунісців воюють на боці ісламістів у Сирії і Іраку. У суботу в Тунісі відбулася акція протесту проти повернення ісламістів.

Нагадаємо, 23 грудня в Австралії поліцейські затримали підозрюваних у підготовці різдвяних терактів у Мельбурні. П'ятеро затриманих ісламістів планували здійснити за допомогою зброї і саморобних вибухових пристроїв теракти в найбільш людних місцях міста.

Раніше у Великобританії за підозрою в підготовці терактів затримали шість осіб. П'ятеро чоловіків і одна жінка мешкали у трьох графствах країни – Дербіширі, Стаффордширі і Великому Лондоні. У помешканнях затриманих провели обшуки.