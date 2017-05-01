Правлячу партію Італії очолив екс-прем'єр Ренці

Ренці буде готувати партію до виборів.

Ренці знову очолив італійських дипломатів © European Council

Правлячу демократичну партію Італії очолив колишній голова уряду країни Маттео Ренції. На праймеріз (відбулися 30 квітня) серед прихильників партії Ренці набрав понад 70% голосів.

"Це надзвичайна відповідальність. Сердечне спасибі жінкам і чоловікам, які вірять в Італію", - написав він у "Инстаграме" в неділю.

Тепер Ренції займеться підготовкою своєї партії до виборів, які мають відбутися в травні.

Ренці пішов у відставку в грудні минулого року, після того, як італійці на референдумі не схвалили його варіант змін до Конституції.

Нагадаємо, в неділю, 4 грудня, в Італії відбувся референдум по внесенню змін до Конституції. 59% виборців не підтримали урядову ініціативу. Явка на референдумі перевищила 68%.

Детальніше про референдум в Італії та його вплив на ЄС читайте у статті Костянтина Федоренко "Італія: референдум проти істеблішменту" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".